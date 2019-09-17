«Калгари» обыграл «Ванкувер», Загидулин отразил все 15 бросков

«Калгари» на выезде победил «Ванкувер» в предсезонном матче — 4:3. Россйиский вратарь «огоньков» Артем Загидулин отразил 15 бросков из 15, после чего был заменен. Также за «Калгари» играли Алексей Елесин и Дмитрий Завгородний. На счету нападающего «Ванкувера» Николая Голдобина показатель полезности «-1».

В параллельной встрече команды сыграли другими составами, «Ванкувер» победил в овертайме — 3:2.

В еще одном матче «Эдмонтон» победил «Виннипег» (2:0), за который играл Андрей Чибисов.

НХЛ. Контрольные матчи

«Калгари Флэймз» (Калгари) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Годро — 1 (Броди, Линдхольм), 7:30 — 1:0. Фролик — 1 (Беннетт), 35:02 — 2:0. Элиот — 1 (Хэмилтон), 45:03 — 2:1. Виртанен — 1, 55:41 — 2:2. Виртанен — 2, 61:32 — 2:3.

Вратари: Риттих (Тэлбот, 32:43) — Бахман.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 38 (18+12+5+3) — 13 (2+5+5+1).

Наши: — - -.

17 сентября. Калгари. Scotiabank Saddledome.

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