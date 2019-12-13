«Калгари» обыграл «Торонто» и продлил серию побед

«Калгари» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Для «Флэймз» это седьмая победа кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Торонто» — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Голы: Таварес — 13 (Марнер, Бэрри), 8:24 — 0:1. Хэмоник — 2 (Монахэн, Джиордано), 16:23 — 1:1. Марнер — 5 (Таварес, Сиси), 34:06 — 1:2. Годро — 8 (Баклунд), 40:19 — 2:2. Фролик — 4 (Ридер), 41:59 — 3:2. Годро — 9 (Хэмоник, Монахэн), 42:49 — 4:2.

Вратари: Риттих — Андерсен (56:14).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 24 (9+8+7) — 34 (10+13+11).

Наши: — - Михеев (11.44/5/0).

13 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome.

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