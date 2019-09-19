«Калгари» обыграл «Сан-Хосе», несмотря на 2 очка Чеховича

«Калгари» переиграл «Сан-Хосе» в контрольном матче (6:4). В составе «Шаркс» голом и голевой передачей отметился российский нападающий Иван Чехович.

В дргой встрече «Чикаго» выиграл у «Детройта» (2:1).

НХЛ

Контрольные матчи

«Калгари» — «Сан-Хосе» — 6:4 (2:1, 3:3, 1:0)

«Чикаго» — «Детройт» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Хирозе — 1 (бол., Задина, Велено), 18:09 — 0:1. Хагель — 1, 23:33 — 1:1. Кит — 1 (Кейн, Нюландер), 30:55 — 2:1.

Вратари: Кроуфорд — Бернье (Ларссон, 30:05, 57:22 — 58:24, 58:50).

Штраф: 9 — 7.

Броски: 28 (6+11+11) — 24 (10+5+9).

19 сентября. Чикаго. United Center.