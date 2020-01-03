«Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Рейнджерс» — 4:3. 2 (1+1) очка в составе победителей набрал Джонни Годро.

У гостей ассистентский хет-трик оформил Адам Фокс. У Павла Бучневича результативная передача и 3 силовых приема за 16.50 на льду. У Артемия Панарина показатель полезности «-3», 3 броска в створ и силовой прием за 19.20. Александр Георгиев остался на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Рейнджерс» — 4:3 (3:2, 1:1, 0:0)

Голы: Годро — 11, 4:15 — 1:0. Баклунд — 6 (мен.), 7:16 — 2:0. Труба — 6 (бол., Бучневич, Фокс), 7:42 — 2:1. Хитил — 10 (бол., Какко, Фокс), 8:07 — 2:2. Райан — 7 (Дюбе), 13:18 — 3:2. Какко — 7 (Фокс, Хауден), 25:46 — 3:3. Монахэн — 14 (Хэнифин, Годро), 28:22 — 4:3.

Вратари: Тэлбот — Лундквист (58:50).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 29 (9+10+10) — 27 (7+11+9).

Наши: — - Бучневич (16.50/0/0), Панарин (19.20/3/-3).

3 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.