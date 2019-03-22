"Калгари" обыграл "Оттаву"

"Калгари" на своем льду выиграл у "Оттавы" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1). Это вторая подряд победа "Флэймз" и второе кряду поражение "Сенаторз".

Российский нападающий "Оттавы" Виталий Абрамов сыграл чуть менее 14 минут, но очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Оттава" - 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Голы: Демело - 4 (Дюклер, Гиббонс), 4:30 - 0:1. Джиордано - 15 (мен.), 8:54 - 1:1. Хэтэуэй - 9 (Манджапане, Райан), 11:15 - 2:1. Манджапане - 6 (Хэтэуэй), 29:00 - 3:1. Баклунд - 20 (Фролик, Ткачак), 51:23 - 4:1. Ткачак - 34 (Фролик, Андерссон), 58:33 - 5:1.

Вратари: Смит - Андерсон.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 36 (11+10+15) - 19 (5+9+5).

Наши: - - Абрамов (13.52/0/-3).

22 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.