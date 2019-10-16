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«Калгари» обыграл «Филадельфию»

06:43
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«Калгари» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). «Флайерз» проиграл вторую встречу кряду.

Российский защитник Иван Проворов очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Филадельфия» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Фролик — 1, 1:35 — 1:0. Манджапане — 1 (Джиордано, Райан), 34:15 — 2:0. Нисканен — 1 (Конекны, Кутюрье), 44:58 — 2:1. Линдхольм — 4 (п.в.), 59:49 — 3:1.

Вратари: Риттих — Эллиотт (57:16 — 58:15, 58:34 — 59:49).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 38 (13+13+12) — 22 (10+6+6).

Наши: — - Проворов (23.15/2/-2).

16 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome.

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Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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