«Калгари» обыграл «Филадельфию»
06:43
«Калгари» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). «Флайерз» проиграл вторую встречу кряду.
Российский защитник Иван Проворов очков не набрал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Филадельфия» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Фролик — 1, 1:35 — 1:0. Манджапане — 1 (Джиордано, Райан), 34:15 — 2:0. Нисканен — 1 (Конекны, Кутюрье), 44:58 — 2:1. Линдхольм — 4 (п.в.), 59:49 — 3:1.
Вратари: Риттих — Эллиотт (57:16 — 58:15, 58:34 — 59:49).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 38 (13+13+12) — 22 (10+6+6).
Наши: — - Проворов (23.15/2/-2).
16 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome.
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