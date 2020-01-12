«Калгари» обыграл «Эдмонтон», Линдхольм сделал дубль

«Калгари» выиграл у «Эдмонтона» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дубль сделал Элиас Линдхольм. Также отличились Джонни Годро и Диллон Дюбе. У гостей две шайбы забросил Райан Ньюджент-Хопкинс, еще один гол в активе Коннора Макдэвида.

«Калгари» набрал 55 очков и занимает четвертое место в Западной конференции. «Эдмонтон» на седьмом месте — 53 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Эдмонтон» — 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Голы: Линдхольм — 19 (Манджапане, Ткачак), 4:04 — 1:0. Ньюджент-Хопкинс — 11 (Ямамото, Драйзайтль), 5:07 — 1:1. Макдэвид — 25 (Бир), 9:06 — 1:2. Годро — 13 (Монахэн, Хэнифин), 19:19 — 2:2. Ньюджент-Хопкинс — 12 (Ямамото), 21:24 — 2:3. Дюбе — 4 (Райан), 31:34 — 3:3. Линдхольм — 20 (Джиордано, Годро), 40:39 — 4:3.

Вратари: Тэлбот — Коскинен (58:13).

Штраф: 2 — 0.

Броски: 33 (12+11+10) — 32 (11+6+15).

12 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.