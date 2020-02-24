«Калгари» обыграл «Детройт», Манджапане сделал дубль

«Калгари» выиграл у «Детройта» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дубль сделал Эндрю Манджапане. У хозяев две шайбы забросил Дилан Ларкин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Калагри» — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Голы: Годро — 16 (Хэнифин, Монахэн), 6:46 — 0:1. Монахэн — 19 (Линдхольм), 8:03 — 0:2. Ларкин — 16 (Перлини, Немет), 15:48 — 1:2. Манджапане — 14 (Хэнифин, Баклунд), 39:49 — 1:3. Ларкин — 17 (Манта, Боуи), 58:00 — 2:3. Манджапане — 15 (п.в.), 59:48 — 2:4.

Вратари: Бернье (56:16 — 58:00, 58:50 — 59:48) — Риттих.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 29 (6+9+14) — 31 (12+12+7).

Наши: — - Елесин (14.21/0/+1).

24 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.