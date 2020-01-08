«Калгари» обыграл «Чикаго», Линдхольм оформил дубль
07:20
«Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Калгари» — 1:2. Дубль оформил Элиас Линдхольм.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Калгари» — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы: Кубалик — 13 (Боквист, Кейн), 19:28 — 1:0. Линдхольм — 17 (Ткачак, Броди), 20:14 — 1:1. Линдхольм — 18 (Ткачак), 36:01 — 1:2.
Вратари: Кроуфорд (58:03) — Тэлбот.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 32 (14+12+6) — 28 (6+14+8).
Наши: — - -.
8 января. Чикаго. United Center.
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