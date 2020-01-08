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«Калгари» обыграл «Чикаго», Линдхольм оформил дубль

07:20
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«Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Калгари» — 1:2. Дубль оформил Элиас Линдхольм.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Калгари» — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Кубалик — 13 (Боквист, Кейн), 19:28 — 1:0. Линдхольм — 17 (Ткачак, Броди), 20:14 — 1:1. Линдхольм — 18 (Ткачак), 36:01 — 1:2.

Вратари: Кроуфорд (58:03) — Тэлбот.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 32 (14+12+6) — 28 (6+14+8).

Наши: — - -.

8 января. Чикаго. United Center.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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