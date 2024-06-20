«Калгари» обменял Маркстрема в «Нью-Джерси»

«Калгари» обменял голкипера Якоба Маркстрема в «Нью-Джерси» на защитника Кевина Баля и пик первого раунда драфта.

Также «Флэймз» удержат 31,25 процента зарплаты вратаря — 1,875 миллиона долларов.

В сезоне-2023/24 23-летний Баль сыграл в 82 матчах и набрал 11 (1+10) очков. На счету 34-летнего Маркстрема 48 сыгранных матчей при проценте отраженных бросков — 90,5.