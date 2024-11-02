«Калгари» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча

«Калгари» дома победил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

«Калгари» набрал 13 очков и поднялся на 6-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» располагается на 2-й строчке в Восточной конференции.