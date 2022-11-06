«Калгари» проиграл «Нью-Джерси». Задоров забросил одну шайбу
«Калгари» в овертайме проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4. «Флэймз» потерпели четвертое поражение подряд.
Российский защитник «Калгари» Никита Задоров отметился одной заброшенной шайбой.
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«Калгари» — «Нью-Джерси» — 3:4 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Кадри — 6 (Льюис), 1:29 — 1:0. Бастиан — 2 (Хьюз, Вуд), 4:27 — 1:1. Зеттерлунд — 2 (Татар, Хишир), 7:50 — 1:2. Вуд — 5 (Маклеод, Бастиан), 16:38 — 1:3. Линдхольм — 3 (Хэнифин, Тоффоли), 24:48 — 2:3. Задоров — 3 (Коулмэн, Андерссон), 43:12 — 3:3. Зеттерлунд — 3 (бол., Хэмилтон, Хьюз), 62:38 — 3:4.
Вратари: Маркстрем — Ванечек (60:50 — 61:14, 62:38).
Штраф: 14 — 8.
Броски: 30 (7+15+8+0) — 35 (12+14+6+3).
Наши: Задоров (28.24/2/+2) — -.
6 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|12
|9
|3
|18
|2
|Каролина
|11
|8
|3
|17
|3
|Филадельфия
|11
|6
|5
|14
|4
|Айлендерс
|12
|7
|5
|14
|5
|Рейнджерс
|12
|6
|6
|14
|6
|Вашингтон
|13
|5
|8
|12
|7
|Питтсбург
|12
|4
|8
|10
|8
|Коламбус
|12
|3
|9
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|12
|10
|2
|20
|2
|Тампа-Бэй
|12
|7
|5
|15
|3
|Детройт
|11
|6
|5
|14
|4
|Баффало
|12
|7
|5
|14
|5
|Торонто
|12
|6
|6
|14
|6
|Флорида
|12
|6
|6
|13
|7
|Монреаль
|12
|5
|7
|11
|8
|Оттава
|11
|4
|7
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|12
|8
|4
|17
|2
|Виннипег
|11
|7
|4
|15
|3
|Колорадо
|11
|6
|5
|13
|4
|Чикаго
|12
|5
|7
|12
|5
|Миннесота
|11
|5
|6
|11
|6
|Нэшвилл
|12
|5
|7
|11
|7
|Аризона
|11
|4
|7
|9
|8
|Сент-Луис
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|11
|2
|22
|2
|Сиэтл
|13
|7
|6
|16
|3
|Лос-Анджелес
|14
|7
|7
|15
|4
|Эдмонтон
|12
|7
|5
|14
|5
|Калгари
|10
|5
|5
|11
|6
|Ванкувер
|12
|3
|9
|9
|7
|Анахайм
|12
|4
|8
|9
|8
|Сан-Хосе
|14
|3
|11
|9
|6.11
|02:00
|
Вашингтон – Аризона
|2 : 3
|6.11
|02:00
|
Монреаль – Вегас
|4 : 6
|6.11
|02:00
|
Оттава – Филадельфия
|1 : 2
|6.11
|02:00
|
Питтсбург – Сиэтл
|2 : 3
|6.11
|02:00
|
Тампа-Бэй – Баффало
|5 : 3
|6.11
|02:00
|
Торонто – Бостон
|2 : 1
|6.11
|05:00
|
Ванкувер – Нэшвилл
|3 : 4 Б
|6.11
|05:00
|
Калгари – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ
|6.11
|05:30
|
Лос-Анджелес – Флорида
|5 : 4
|6.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|4 : 5 Б
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|25
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|23
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|14
|19
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|12
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|14
|10
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|14
|9
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Вилле Хуссо
Детройт
|7
|1.86
|
|
Картер Харт
Филадельфия
|8
|1.97