«Калгари» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» на своем льду потерпел поражение от «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

У «Предаторз» хет-триком отметился Райан О'Райлли, еще один гол забил Федор Свечков. В составе «Флэймз» шайбу забросил Миаэль Баклунд.

«Нэшвилл» набрал 33 очка и расположился на 14-й строчке Западной конференции, «Калгари» идет 9-м с 43 баллами.