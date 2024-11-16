«Калгари» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

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«Калгари» на своем льду одержал сухую победу над «Нэшвиллом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

За «Флэймз» шайбы забросили Блейк Коулман и российский защитник Даниил Мироманов.

«Калгари» набрал 21 очко и располагается на 5-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, «Нэшвилл» с 13 очками занимает 14-е место.