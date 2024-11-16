Шайба Мироманова помогла «Калгари» одержать сухую победу над «Нэшвиллом»

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«Калгари» дома всухую обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Авторами голов «Флэймз» стали Блейк Коулман и российский защитник Даниил Мироманов.

В текущем сезоне 27-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка в 16 встречах.

«Калгари» с 21 очком располагается на 5-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, а «Нэшвилл», набравший 13 очков, занимает 14-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Нэшвилл» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Мироманов — 1 (Уигар, Кадри), 46:38 — 1:0. Коулмэн — 4 (п.в.), 58:51 — 2:0.

Вратари: Вольф — Сарос (57:59 — 58:51).

Штраф: 11 — 15.

Броски: 33 (10+14+9) — 29 (8+8+13).

Наши: Кузьменко (14.10/0/+1), Мироманов (18.26/1/+1) — -.

16 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17900 зрителей.