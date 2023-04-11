«Нэшвилл» по буллитам обыграл «Калгари», Афанасьев забил дебютный гол в НХЛ

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Калгари» со счетом 3:2.

В составе «Предаторз» отличились Егор Афанасьев и Захари Сэнфорд, у «Флэймз» шайбы забросили Трой Стечер и Майкл Баклунд. Победный буллит реализовал Томас Новак.

После этого матча «Нэшвилл» с 90 очками занимает десятое место в Западной конференции, «Калгари» с 91 очком — на девятой строчке.