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«Калгари» начал переговоры по новому контракту с Годро

17:22
Джонни Годро. Фото ХК «Калгари».
Джонни Годро. Фото ХК «Калгари».
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«Калгари» начал переговоры с форвардом Джонни Годро по поводу подписания нового контракта, сообщает Sporstnet.

У 27-летнего американца остался еще год по действующему соглашению с кэпхитом 6,75 миллиона долларов.

28 июля в контракте игрока вступает в силу пункт об ограничении на обмен. По его условиям, Годро может быть обменян только в 5 команд по своему выбору.

Годро был выбран на драфте-2011 под общим 104-м номером. За «Калгари» он провел в общей сложности 520 матчей, в которых набрал 494 (170+324) очка.

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Иван Шитик все материалы автора

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  • Maks

    А с М.Ткачуком они не начинают переговоры по новому контракту?

    10.07.2021