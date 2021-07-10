«Калгари» начал переговоры по новому контракту с Годро
17:22
«Калгари» начал переговоры с форвардом Джонни Годро по поводу подписания нового контракта, сообщает Sporstnet.
У 27-летнего американца остался еще год по действующему соглашению с кэпхитом 6,75 миллиона долларов.
28 июля в контракте игрока вступает в силу пункт об ограничении на обмен. По его условиям, Годро может быть обменян только в 5 команд по своему выбору.
Годро был выбран на драфте-2011 под общим 104-м номером. За «Калгари» он провел в общей сложности 520 матчей, в которых набрал 494 (170+324) очка.
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