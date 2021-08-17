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«Калгари» может обменять Шона Монахэна

22:52
Шон Монахан. Фото Getty Images
Шон Монахан. Фото Getty Images
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«Калгари» может обменять центрфорварда Шона Монахэна, сообщает The Athletic.

У 26-летнего игрока осталось еще два года по действующему контракту с зарплатой 6,375 миллиона долларов за сезон. Также в договоре прописан пункт, согласно которому хоккеист может составить список из 10 команд, в которые его нельзя будет обменять.

Монахэн был выбран «Огоньками» на драфте-2013 под общим 6-м номером.

Отметим, что в прошедшем сезоне центрфорвард установил личный антирекорд результативности: в 50 матчах он набрал 28 (10+18) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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