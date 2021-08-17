«Калгари» может обменять Шона Монахэна
22:52
«Калгари» может обменять центрфорварда Шона Монахэна, сообщает The Athletic.
У 26-летнего игрока осталось еще два года по действующему контракту с зарплатой 6,375 миллиона долларов за сезон. Также в договоре прописан пункт, согласно которому хоккеист может составить список из 10 команд, в которые его нельзя будет обменять.
Монахэн был выбран «Огоньками» на драфте-2013 под общим 6-м номером.
Отметим, что в прошедшем сезоне центрфорвард установил личный антирекорд результативности: в 50 матчах он набрал 28 (10+18) очков.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю