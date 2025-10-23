«Калгари» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» в овертайме победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

У «Флэймз» отиличился Адам Клапка. У «Канадиенс» забили Захари Болдюк и Майкл Мэтисон.

«Монреаль» с 12 очками в 8 матчах занимает 2-е место в Восточной конференции. «Калгари» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 3 очка в 8 играх.

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