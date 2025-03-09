«Калгари» обыграл «Монреаль», Фараби забил единственный гол

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Монреаль» со счетом 1:0.

Единственный гол на 37-й минуте забил Джоэль Фараби.

После этого матча «Калгари» с 70 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Монреаль» с 66 очками — на 10-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Монреаль» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Фараби — 11 (Баклунд, Уигар), 36:21 — 1:0.

Вратари: Вольф — Добеш.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 24 (9+10+5) — 26 (4+12+10).

Наши: — .

9 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome. 19243 зрителя