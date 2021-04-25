«Калгари» победил «Монреаль»

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 5:2.

Защитник «Канадиенс» Александр Романов завершил матч с показателем полезности «-1».

После этого матча «Калгари» с 45 очками занимает пятое место в Северном дивизионе, «Монреаль» с 49 очками — на четвертой строчке.