«Монреаль» переиграл «Калгари»
04:09
«Монреаль» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). «Канадиенс» прервали серию из двух поражений.
Российский защитник «Флэймз» Никита Нестеров сыграл 20 минут и отметился одним силовым приемом.
«Монреаль» идет на 4-м месте в Северном дивизионе. «Калгари» занимает 5-ю строчку.
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