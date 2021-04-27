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«Монреаль» переиграл «Калгари»

04:09
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«Монреаль» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). «Канадиенс» прервали серию из двух поражений.

Российский защитник «Флэймз» Никита Нестеров сыграл 20 минут и отметился одним силовым приемом.

«Монреаль» идет на 4-м месте в Северном дивизионе. «Калгари» занимает 5-ю строчку.

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