«Калгари» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила в серии буллитов «Калгари» со счетом 3:4.

«Миннесота» с 30 очками занимает второе место в Западной конференции, «Калгари» с 27 очками — на третьей строчке.