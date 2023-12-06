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Сегодня, 04:30

«Калгари» — «Миннесота»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (онлайн бесплатно)

«Калгари» сыграет с «Миннесотой» в регулярном чемпионате НХЛ 6 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Кирилл Капризов (ХК «Миннесота»).
Фото USA Today Sports

«Калгари» встретится с «Миннесотой» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 6 декабря. Матч пройдет на ледовой арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум» в Калгари (Канада). Начало — в 05.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Калгари» — «Миннесота» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. В прямом эфире бесплатно матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Флэймз» набрали 23 очков и занимают 10-е место в Западной конференции. «Уайлд» с 20 баллами располагается на 12-й строчке Востока.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Миннесота Уайлд
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«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
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Марченко забросил 8-ю шайбу в сезоне НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 23 18 5 37
2 Каролина 24 14 10 29
3 Филадельфия 25 13 12 28
4 Вашингтон 22 12 10 26
5 Айлендерс 23 10 13 26
6 Питтсбург 24 11 13 25
7 Нью-Джерси 22 11 11 23
8 Коламбус 26 8 18 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 24 17 7 37
2 Флорида 24 14 10 30
3 Детройт 23 13 10 29
4 Торонто 22 12 10 28
5 Тампа-Бэй 26 11 15 27
6 Монреаль 25 11 14 25
7 Баффало 25 10 15 22
8 Оттава 19 9 10 18
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 24 15 9 32
2 Даллас 23 14 9 31
3 Виннипег 24 14 10 30
4 Аризона 24 13 11 28
5 Сент-Луис 24 13 11 27
6 Нэшвилл 24 12 12 24
7 Миннесота 22 8 14 20
8 Чикаго 23 7 16 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 26 16 10 37
2 Ванкувер 25 16 9 33
3 Лос-Анджелес 21 14 7 31
4 Калгари 24 10 14 23
5 Сиэтл 26 8 18 22
6 Анахайм 24 10 14 20
7 Эдмонтон 22 9 13 19
8 Сан-Хосе 25 6 19 14
Результаты / календарь
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
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8.12
9.12
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11.12
6.12 03:00
Оттава – Рейнджерс
- : -
6.12 03:00
Баффало – Детройт
 - : -
6.12 03:00
Коламбус – Лос-Анджелес
 - : -
6.12 03:30
Айлендерс – Сан-Хосе
 - : -
6.12 04:30
Чикаго – Нэшвилл
 - : -
6.12 05:00
Колорадо – Анахайм
 - : -
6.12 05:00
Калгари – Миннесота
 - : -
6.12 06:00
Ванкувер – Нью-Джерси
 - : -
Все результаты / календарь
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 25 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 24 36
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 25 36
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 25 17
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 25 16
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 24 16
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Алекс Лион

Алекс Лион

Детройт

 4 1.26
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87

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