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Сегодня, 02:45

«Миннесота» без Капризова уступила по буллитам «Калгари»

Сергей Разин
корреспондент
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«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила в серии буллитов «Калгари» со счетом 3:4.

В составе «Уайлд» отличились Маркус Йоханссон, Брок Фабер и Марко Росси, у «Флэймз» шайбы забросили Кевин Руни, Мартин Поспишил и Егор Шарангович, победный буллит на счету Расмуса Андерссона, защитник Даниил Мироманов отметился результативной передачей.

Форварды «Миннесоты» Кирилл Капризов и Марат Хуснутдинов пропускали встречу из-за травм.

«Миннесота» с 30 очками занимает второе место в Западной конференции, «Калгари» с 27 очками — на третьей строчке.

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«Калгари» — «Миннесота» — 4:3 Б (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Руни — 2 (Мироманов, Кирклэнд), 15:00 — 1:0. Юханссон — 3 (Болди), 16:03 — 1:1. Поспишил — 2 (бол., Кадри, Андерссон), 39:29 — 2:1. Шарангович — 4 (бол., Зари, Уигар), 43:53 — 3:1. Фэйбер — 3 (бол., Росси, Болди), 56:01 — 3:2. Росси — 6 (Эрикссон Эк), 59:26 — 3:3.

Победный буллит: Андерссон.

Вратари: Владарж — Густавссон (58:09 — 59:26).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 31 (8+11+9+3) — 23 (8+3+10+2).

Наши: Кузьменко (13.47/1/0), Мироманов (20.28/0/0) — Тренин (14.05/0/0).

24 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.

НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Миннесота Уайлд
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3 Вашингтон 19 13 6 27
4 Рейнджерс 18 12 6 25
5 Филадельфия 21 9 12 20
6 Айлендерс 20 7 13 19
7 Коламбус 19 8 11 18
8 Питтсбург 22 7 15 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 20 12 8 26
2 Флорида 20 12 8 25
3 Тампа-Бэй 18 10 8 22
4 Баффало 20 10 10 21
5 Бостон 21 9 12 21
6 Детройт 19 8 11 18
7 Оттава 19 8 11 17
8 Монреаль 19 7 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 20 17 3 34
2 Миннесота 20 13 7 30
3 Даллас 18 12 6 24
4 Колорадо 20 11 9 22
5 Сент-Луис 21 9 12 19
6 Юта 19 7 12 17
7 Чикаго 21 7 14 16
8 Нэшвилл 20 6 14 15
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2 Вегас 20 12 8 26
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