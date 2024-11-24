«Миннесота» без Капризова уступила по буллитам «Калгари»
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила в серии буллитов «Калгари» со счетом 3:4.
В составе «Уайлд» отличились Маркус Йоханссон, Брок Фабер и Марко Росси, у «Флэймз» шайбы забросили Кевин Руни, Мартин Поспишил и Егор Шарангович, победный буллит на счету Расмуса Андерссона, защитник Даниил Мироманов отметился результативной передачей.
Форварды «Миннесоты» Кирилл Капризов и Марат Хуснутдинов пропускали встречу из-за травм.
«Миннесота» с 30 очками занимает второе место в Западной конференции, «Калгари» с 27 очками — на третьей строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Миннесота» — 4:3 Б (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Руни — 2 (Мироманов, Кирклэнд), 15:00 — 1:0. Юханссон — 3 (Болди), 16:03 — 1:1. Поспишил — 2 (бол., Кадри, Андерссон), 39:29 — 2:1. Шарангович — 4 (бол., Зари, Уигар), 43:53 — 3:1. Фэйбер — 3 (бол., Росси, Болди), 56:01 — 3:2. Росси — 6 (Эрикссон Эк), 59:26 — 3:3.
Победный буллит: Андерссон.
Вратари: Владарж — Густавссон (58:09 — 59:26).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 31 (8+11+9+3) — 23 (8+3+10+2).
Наши: Кузьменко (13.47/1/0), Мироманов (20.28/0/0) — Тренин (14.05/0/0).
24 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.
|Столичный дивизион
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|Атлантический дивизион
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|Торонто
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|12
|8
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|12
|8
|25
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|10
|8
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|Баффало
|20
|10
|10
|21
|5
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|21
|9
|12
|21
|6
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|8
|11
|18
|7
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|19
|8
|11
|17
|8
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|19
|7
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|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|20
|17
|3
|34
|2
|Миннесота
|20
|13
|7
|30
|3
|Даллас
|18
|12
|6
|24
|4
|Колорадо
|20
|11
|9
|22
|5
|Сент-Луис
|21
|9
|12
|19
|6
|Юта
|19
|7
|12
|17
|7
|Чикаго
|21
|7
|14
|16
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|21
|12
|9
|27
|2
|Вегас
|20
|12
|8
|26
|3
|Лос-Анджелес
|21
|11
|10
|25
|4
|Эдмонтон
|21
|10
|11
|22
|5
|Ванкувер
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|21
|10
|11
|21
|7
|Анахайм
|19
|8
|11
|19
|8
|Сан-Хосе
|22
|6
|16
|17
|24.11
|00:00
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|2 : 1
|24.11
|00:00
|
Калгари – Миннесота
|4 : 3 Б
|24.11
|02:00
|
Флорида – Колорадо
|- : -
|24.11
|03:00
|
Питтсбург – Юта
|- : -
|24.11
|03:00
|
Оттава – Ванкувер
|- : -
|24.11
|03:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|- : -
|24.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Даллас
|- : -
|24.11
|03:00
|
Детройт – Бостон
|- : -
|24.11
|03:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|- : -
|24.11
|03:00
|
Коламбус – Каролина
|- : -
|24.11
|03:00
|
Монреаль – Вегас
|- : -
|24.11
|03:30
|
Айлендерс – Сент-Луис
|- : -
|24.11
|04:00
|
Сан-Хосе – Баффало
|- : -
|24.11
|06:00
|
Эдмонтон – Рейнджерс
|- : -