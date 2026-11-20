Капризов забросил 18-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Миннесота» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

Российский нападаюший «Уайлд» Кирилл Капризов на 3-й минуте второго периода реализовал большинство и сделал счет 3:1.

Теперь у 29-летнего россиянина 42 (18+24) очка в 24 играх этого сезона.