«Калгари» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У «Флэймз» шайбы забросили Морган Фрост, Зэйн Парех и Джоэл Фараби. Единственный гол «Кингз» на счету Куинтона Байфилда.

«Калгари» с 77 очками в 82 матчах финишировал на 14-м месте в Западной конференции. «Лос-Анджелес» стал восьмым — 90 очков в 82 играх.

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