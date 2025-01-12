«Калгари» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

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«Калгари» на своем льду переиграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

За «Флэймз» шайбы забросили Мэтт Коронато и Джонатан Юбердо.

Автором единственного гола «Кингз» стал Джейкоб Мовераре.

«Калгари» набрала 47 очков и занимает 9-е место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» идет 6-м с 53 баллами.