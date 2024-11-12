«Калгари» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:1.

После этого матча «Калгари» с 19 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 21 очком — на третьей строчке.