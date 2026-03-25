«Калгари» по буллитам обыграл «Лос-Анджелес»

«Калгари» выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. Игра проходила на арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум» в Калгари.

В основное время у «Кингз» дубль оформил Куинтон Байфилд, а у «Флэймз» голы забили Олли Мяяття и Зэйн Парех. Победный буллит на счету белорусского нападающего Егора Шаранговича.

Российский форвард гостей Артемий Панарин набранными очками не отметился, но единственным из своей команды реализовал буллит в серии.

«Калгари» одержал четвертую победу подряд и с 67 очками в 71 игре занимает 14-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес» идет девятым — 74 очка в 71 игре.