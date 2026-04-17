«Калгари» обыграл «Лос-Анджелес», Сергеев сделал 27 сэйвов в дебютном матче в НХЛ

«Калгари» победил «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Игра прошла на арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум» в Калгари.

Российский вратарь «Флэймз» Арсений Сергеев отразил 27 из 28 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи. Для него это был дебютный матч в НХЛ.

Голы у хозяев забили Морган Фрост, Зэйн Парех и Джоэл Фараби. Единственная шайба «Кингз» на счету Куинтона Байфилда.

«Калгари» набрал 77 очков в 82 матчах и финишировал на 14-м месте в Западной конференции. «Лос-Анджелес» стал восьмым — 90 очков в 82 играх.