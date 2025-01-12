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Сегодня, 08:44

«Калгари» прервал пятиматчевую победную серию «Лос-Анджелеса»

Алина Савинова
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«Калгари» на своем льду победил «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал Мэтт Коронато и еще одним голом отметился Джонатан Юбердо. Единственная заброшенная шайба гостей на счету Джейкоба Мовераре.

Российский форвард «Флэймз» Андрей Кузьменко и защитник «Кингз» Владислав Гавриков не заработали очков в этой игре.

«Лос-Анджелес» прервал пятиматчевую победную серию и с 53 очками располагается на шестом месте на «Западе». «Калгари» с 47 баллами идет на девятой позиции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Лос-Анджелес» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Мовераре — 1, 6:19 — 0:1. Коронато — 10 (Коулмэн), 28:58 — 1:1. Юбердо — 18 (бол., Коронато, Кадри), 44:36 — 2:1.

Вратари: Вольф — Риттих (59:31).

Штраф: 18 — 20.

Броски: 18 (4+6+8) — 32 (17+5+10).

Наши: Кузьменко (11.43/0/0) — Гавриков (23.42/1/0).

12 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.

Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 43 28 15 61
2 Нью-Джерси 45 26 19 56
3 Каролина 43 26 17 54
4 Коламбус 43 20 23 46
5 Питтсбург 44 18 26 44
6 Рейнджерс 42 20 22 42
7 Айлендерс 42 17 25 41
8 Филадельфия 43 18 25 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 44 27 17 56
2 Флорида 43 25 18 53
3 Тампа-Бэй 40 22 18 47
4 Бостон 45 21 24 47
5 Монреаль 42 20 22 44
6 Оттава 41 20 21 43
7 Детройт 41 19 22 42
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 29 15 61
2 Миннесота 43 27 16 58
3 Даллас 41 27 14 55
4 Колорадо 44 26 18 53
5 Сент-Луис 44 20 24 44
6 Юта 42 18 24 43
7 Нэшвилл 42 13 29 33
8 Чикаго 43 14 29 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 28 14 59
2 Эдмонтон 42 26 16 55
3 Лос-Анджелес 40 24 16 53
4 Ванкувер 42 19 23 48
5 Калгари 41 20 21 47
6 Анахайм 42 17 25 39
7 Сиэтл 43 18 25 39
8 Сан-Хосе 45 13 32 32
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Питтсбург – Оттава
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Баффало – Сиэтл
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Виннипег – Колорадо
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Нью-Джерси – Тампа-Бэй
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