«Калгари» дома обыграл «Лос-Анджелес»

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:1.

В составе хозяев отличились Майкл Баклунд, Джонатан Юбердо и Кевин Руни, Андрей Кузьменко отличился результативной передачей. У «Кингз» шайбу забросил Тревор Мур.

После этого матча «Калгари» с 19 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 21 очком — на третьей строчке.