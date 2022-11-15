«Калгари» победил «Лос-Анджелес», команды забросили 11 шайб на двоих
«Калгари» обыграл «Лос-Анджелес» на своем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.
У «Флэймз» забросили Джонатан Юбердо, Эндрю Манджапане, Бретт Ритчи, Тайлер Тоффоли, Элиас Линдхольм и Адам Ружичка. В составе «Кингз» дублем отличился Артур Калиев, по одной шайбе у Кевина Фиалы, Анже Копитара и Адриана Кемпе.
«Калгари» занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 16 очками в 15 матчах.
«Лос-Анджелес» идет на второй строчке с 21 очком. «Кингз» прервали свою серию из 4 побед подряд.
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«Калгари» — «Лос-Анджелес» — 6:5 (4:2, 2:1, 0:2)
Голы: Юбердо — 2 (Андерссон, Хэнифин), 3:49 — 1:0. Калиев — 5 (бол., Арвидссон, Мур), 4:53 — 1:1. Калиев — 6 (Лизотт, Рой), 6:11 — 1:2. Манджапане — 3 (Лучич, Кадри), 10:55 — 2:2. Ритчи — 4 (Коулмэн), 11:37 — 3:2. Тоффоли — 6 (Линдхольм, Ружичка), 16:25 — 4:2. Линдхольм — 6 (бол., Тоффоли, Кадри), 21:51 — 5:2. Фиала — 6 (Эдлер, Купари), 34:26 — 5:3. Ружичка — 2 (Линдхольм, Тоффоли), 36:36 — 6:3. Копитар — 3 (Даути, Уокер), 48:57 — 6:4. Кемпе — 7 (Даути, Фиала), 58:41 — 6:5.
Вратари: Маркстрем — Куик.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 29 (9+17+3) — 29 (13+4+12).
Наши: Задоров (21.08/0/+1) — -.
15 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.
|Столичный дивизион
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|4
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|7
|8
|17
|5
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|8
|7
|17
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|И
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|О
|1
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|14
|9
|5
|19
|2
|Даллас
|15
|9
|6
|19
|3
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|14
|8
|6
|17
|4
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|15
|7
|8
|16
|5
|Чикаго
|15
|6
|9
|15
|6
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|15
|6
|9
|13
|7
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|6
|9
|13
|8
|Сент-Луис
|14
|6
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
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|Вегас
|16
|13
|3
|26
|2
|Лос-Анджелес
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|8
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|8
|19
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|7
|18
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|16
|6
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|13
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|4
|12
|11
|8
|Анахайм
|15
|4
|11
|9
|15.11
|01:00
|
Оттава – Айлендерс
|2 : 4
|15.11
|04:30
|
Калгари – Лос-Анджелес
|6 : 5
|15.11
|04:30
|
Чикаго – Каролина
|0 : 3
|15.11
|05:00
|
Колорадо – Сент-Луис
|2 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|32
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|28
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|14
|25
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|16
|12
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|16
|12
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|9
|1.80
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|13
|1.96
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|11
|2.08