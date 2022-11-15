«Калгари» победил «Лос-Анджелес», команды забросили 11 шайб на двоих

«Калгари» обыграл «Лос-Анджелес» на своем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.

У «Флэймз» забросили Джонатан Юбердо, Эндрю Манджапане, Бретт Ритчи, Тайлер Тоффоли, Элиас Линдхольм и Адам Ружичка. В составе «Кингз» дублем отличился Артур Калиев, по одной шайбе у Кевина Фиалы, Анже Копитара и Адриана Кемпе.

«Калгари» занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 16 очками в 15 матчах.

«Лос-Анджелес» идет на второй строчке с 21 очком. «Кингз» прервали свою серию из 4 побед подряд.

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«Калгари» — «Лос-Анджелес» — 6:5 (4:2, 2:1, 0:2)

Голы: Юбердо — 2 (Андерссон, Хэнифин), 3:49 — 1:0. Калиев — 5 (бол., Арвидссон, Мур), 4:53 — 1:1. Калиев — 6 (Лизотт, Рой), 6:11 — 1:2. Манджапане — 3 (Лучич, Кадри), 10:55 — 2:2. Ритчи — 4 (Коулмэн), 11:37 — 3:2. Тоффоли — 6 (Линдхольм, Ружичка), 16:25 — 4:2. Линдхольм — 6 (бол., Тоффоли, Кадри), 21:51 — 5:2. Фиала — 6 (Эдлер, Купари), 34:26 — 5:3. Ружичка — 2 (Линдхольм, Тоффоли), 36:36 — 6:3. Копитар — 3 (Даути, Уокер), 48:57 — 6:4. Кемпе — 7 (Даути, Фиала), 58:41 — 6:5.

Вратари: Маркстрем — Куик.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (9+17+3) — 29 (13+4+12).

Наши: Задоров (21.08/0/+1) — -.

15 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.