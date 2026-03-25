«Калгари» и «Лос-Анджелес» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 25 марта

«Калгари» и «Лос-Анджелес» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 24 на 25 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари (Канада). Начало — в 4.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Калгари» — «Лос-Анджелес» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Калгари» — «Лос-Анджелес» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Флэймз» набрали 65 очков в 70 матчах и занимают 14-е место в Западной конференции. «Кингз» с 73 очками в 70 играх идут на девятой строчке «Запада».