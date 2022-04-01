«Калгари» по буллитам проиграл «Лос-Анджелесу», потерпев второе поражение подряд

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил в серии буллитов «Лос-Анджелесу» со счетом 2:3.

В составе «Флэймз» отличились Джонни Годро и Эрик Гудбарсон. У «Кингз» шайбы на счету Алекса Иафалло и и Виктора Арвидссона, победный буллит реализовал Лиас Андерссон.

После этого матча «Калгари» с 89 очками занимает второе место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 84 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Лос-Анджелес» — 2:3 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Иафалло — 15 (Кемпе, Эдлер), 21:05 — 0:1. Годро — 31 (бол., Ярнкрок, Хэнифин), 41:36 — 1:1. Гудбрэнсон — 6 (Монахэн, Лучич), 53:33 — 2:1. Арвидссон — 19 (Дано, Мяяття), 55:38 — 2:2.

Победный буллит: Андерссон.

Вратари: Маркстрем — Петерсен.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (7+11+10+0) — 32 (7+10+9+6).

Наши: Задоров (19.25/2/0) — -.

1 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16398 зрителей.