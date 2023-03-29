«Калгари» обыграл «Лос-Анджелес»
«Калгари» переиграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Флэймз» прервали трехматчевую победную серию «Кингз».
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«Калгари» — «Лос-Анджелес» — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Голы: Манджапане — 15 (бол., Баклунд, Линдхольм), 1:54 — 1:0. Дурзи — 8 (Калиев, Грундстрем), 9:24 — 1:1. Дуэр — 6 (Льюис), 17:59 — 2:1.
Вратари: Маркстрем — Корписало (58:25).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 32 (15+13+4) — 34 (13+9+12).
Наши: Задоров (22.32/3/-1) — Гавриков (17.18/0/0).
29 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.
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3.04
|29.03
|02:00
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Филадельфия – Монреаль
|3 : 2
|29.03
|02:00
|
Рейнджерс – Коламбус
|6 : 2
|29.03
|02:00
|
Детройт – Питтсбург
|7 : 4
|29.03
|02:00
|
Бостон – Нэшвилл
|1 : 2
|29.03
|02:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|0 : 4
|29.03
|03:00
|
Сент-Луис – Ванкувер
|6 : 5 ОТ
|29.03
|03:30
|
Чикаго – Даллас
|1 : 4
|29.03
|04:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|2 : 1
|29.03
|05:00
|
Вегас – Эдмонтон
|- : -
|29.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Виннипег
|- : -
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