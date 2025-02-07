«Калгари» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Калгари» (4:2).

В составе «Эвеланш» 3 (2+1) очка набрал Мартин Нечас, по шайбе забросили Кэйл Макар и Арттури Лехконен, Нэйтан Маккиннон сделал три результативные передачи. У «Флэймз» отличились Джонатан Юбердо и Расмус Андерссон.