«Колорадо» на выезде победил «Калгари», у Маккиннона ассистентский хет-трик

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Калгари» со счетом 4:2.

В составе «Эвеланш» 3 (2+1) очка набрал Мартин Нечас, по шайбе забросили Кэйл Макар и Арттури Лехконен, Нэйтан Маккиннон сделал три результативные передачи. У «Флэймз» отличились Джонатан Юбердо и Расмус Андерссон.

После этого матча «Колорадо» с 66 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Калгари» с 59 очками — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Колорадо» — 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)

Голы: Юбердо — 21 (бол., Уигар, Коронато), 3:22 — 1:0. Макар — 20 (Маккиннон, Тэйвз), 21:20 — 1:1. Лехконен — 22 (Маккиннон, Нечас), 25:34 — 1:2. Нечас — 18 (бол., Маккиннон, Макар), 39:42 — 1:3. Нечас — 19 (Малински, Келли), 52:53 — 1:4. Андерссон — 8 (Поспишил, Кадри), 58:14 — 2:4.

Вратари: Вольф — Блэквуд.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 29 (11+4+14) — 34 (9+17+8).

Наши: Мироманов (15.09/0/-1) — -.

7 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17 345 зрителей.