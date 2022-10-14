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Сегодня, 07:27

«Калгари» переиграл «Колорадо». Ничушкин забросил одну шайбу

«Калгари» обыграл «Колорадо» в матче НХЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Калгари» выиграл у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Встреча прошла на «Скоушабэнк-Сэдлдоум».

В составе проигравшей команды голом отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Для него эта шайба стала третьей в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Колорадо» — 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Голы: Байрам — 1 (Тэйвз, Маккиннон), 1:39 — 0:1. Ритчи — 1 (Лучич, Уигар), 11:23 — 1:1. Дюбе — 1 (мен., Манджапане), 22:31 — 2:1. Андерссон — 1 (Уигар), 34:52 — 3:1. Тоффоли — 1 (бол., Кадри, Андерссон), 41:12 — 4:1. Линдхольм — 1 (бол., Юбердо), 42:47 — 5:1. Маккиннон — 1 (Францоуз), 43:08 — 5:2. Ничушкин — 3 (бол., Рантанен, Лехконен), 51:01 — 5:3.

Вратари: Маркстрем — Францоуз.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 27 (14+8+5) — 25 (3+10+12).

Наши: Задоров (16.32/2/+1) — Ничушкин (23.51/3/-2).

14 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 19 289 зрителей.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Колорадо Эвеланш
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Ничушкин забросил третью шайбу в сезоне

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1 Рейнджерс 2 2 0 4
2 Питтсбург 1 1 0 2
3 Филадельфия 1 1 0 2
4 Каролина 1 1 0 2
5 Айлендерс 1 0 1 0
6 Нью-Джерси 1 0 1 0
7 Коламбус 1 0 1 0
8 Вашингтон 2 0 2 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 1 1 0 2
2 Баффало 1 1 0 2
3 Флорида 1 1 0 2
4 Монреаль 1 1 0 2
5 Торонто 2 1 1 2
6 Детройт 0 0 0 0
7 Тампа-Бэй 1 0 1 0
8 Оттава 1 0 1 0
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1 Нэшвилл 3 2 1 4
2 Даллас 1 1 0 2
3 Колорадо 2 1 1 2
4 Виннипег 0 0 0 0
5 Сент-Луис 0 0 0 0
6 Миннесота 1 0 1 0
7 Аризона 1 0 1 0
8 Чикаго 2 0 2 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 2 2 0 4
2 Сиэтл 2 1 1 3
3 Эдмонтон 1 1 0 2
4 Калгари 1 1 0 2
5 Анахайм 1 1 0 2
6 Ванкувер 1 0 1 0
7 Лос-Анджелес 2 0 2 0
8 Сан-Хосе 2 0 2 0
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Баффало – Оттава
 4 : 1
14.10 02:00
Питтсбург – Аризона
 6 : 2
14.10 02:00
Филадельфия – Нью-Джерси
 5 : 2
14.10 02:30
Айлендерс – Флорида
 1 : 3
14.10 02:30
Торонто – Вашингтон
 3 : 2
14.10 03:00
Миннесота – Рейнджерс
3 : 7
14.10 03:00
Нэшвилл – Даллас
 1 : 4
14.10 04:30
Калгари – Колорадо
 5 : 3
14.10 05:00
Вегас – Чикаго
 1 : 0
14.10 05:30
Лос-Анджелес – Сиэтл
 1 : 4
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Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 2 5
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 2 5
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 1 4
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 3 3
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 2 3
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 1 3
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

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Мартин Джонс

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Сиэтл

 1 1.00
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