Дубль Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Калгари»

«Колорадо» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В составе «Эвеланш» отличился дублем Валерий Ничушкин, единственный гол «Флэймз» забил Тайлер Тоффоли. Отметим, что все три шайбы в матче были заброшены в большинстве.

После этого матча на счету Ничушкина 19 голов в 49 матчах сезона-2021/22.

«Колорадо» лидирует в таблице Западной конференции со 100 очками в 67 матчах, «Калгари» идет на второй строчке с 88 очками в 66 играх.

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«Калгари» — «Колорадо» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Тоффоли — 18 (бол., Андерссон, Ткачак), 29:31 — 1:0. Ничушкин — 18 (бол., Макар, Тэйвз), 33:46 — 1:1. Ничушкин — 19 (бол., Рантанен, Тэйвз), 50:52 — 1:2.

Вратари: Маркстрем (58:08) — Кемпер.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 45 (13+17+15) — 30 (9+7+14).

Наши: Задоров (16.10/3/0) — Ничушкин (22.09/4/0).

30 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.