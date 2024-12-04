«Калгари» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» обыграл «Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0.

В составе «Флэймз» шайбы забросили Расмус Андерссон, Кевин Баль и Егор Шарангович.

«Калгари» с 30 очками идет 7-м на «Западе», «Коламбус» набрал 25 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции.