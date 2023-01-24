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Сегодня, 08:20

«Калгари» обыграл «Коламбус» в овертайме

Виталий Косик
Корреспондент
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«Калгари» одержал победу над «Коламбусом» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ

В составе «Коламбуса» отличились российский нападающий Кирилл Марченко, форвард Патрик Лайне и нападающий Бун Дженнер.

За «Калгари» забросили нападающий Уокер Дуэр, форвард Назем Кадри и нападающий Эндрю Манджапане.

Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий «огоньков» Диллон Дюбе.

«Коламбус» занимает 16-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 31 очко за 47 матчей.

«Калгари» располагается на 8-й строчке в турнирной таблице «Запада» с 55 баллами за 48 встреч.

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«Калгари» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)

Голы: Дуэр — 2 (Уигар), 16:18 — 1:0. Кадри — 18 (Задоров, Манджапане), 21:32 — 2:0. Марченко — 10 (бол., Годро, Лайне), 29:04 — 2:1. Лайне — 14 (бол., Годро, Боквист), 29:53 — 2:2. Манджапане — 10 (Баклунд, Коулмэн), 36:17 — 3:2. Дженнер — 13 (Лайне, Гудбрэнсон), 44:34 — 3:3. Дюбе — 12 (Манджапане), 62:25 — 4:3.

Нереализованный буллит: Годро (Коламбус), 5:14.

Вратари: Владарж — Корписало.

Штраф: 15 — 11.

Броски: 49 (17+15+13+4) — 25 (7+9+8+1).

Наши: Задоров (26.46/1/+4) — Гавриков (21.37/0/-2), Марченко (14.13/3/0).

24 января. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17697 зрителей.

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НХЛ: «Калгари» победил «Коламбус» другие результаты матчей 24 января
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2 Нью-Джерси 46 30 16 64
3 Рейнджерс 47 26 21 59
4 Вашингтон 49 25 24 56
5 Питтсбург 46 23 23 54
6 Айлендерс 49 23 26 51
7 Филадельфия 48 20 28 47
8 Коламбус 47 14 33 31
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 46 37 9 78
2 Торонто 48 29 19 66
3 Тампа-Бэй 45 29 16 59
4 Баффало 46 24 22 51
5 Флорида 49 23 26 51
6 Детройт 45 19 26 46
7 Оттава 46 20 26 43
8 Монреаль 47 20 27 43
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 49 28 21 64
2 Виннипег 48 31 17 63
3 Миннесота 45 25 20 54
4 Колорадо 45 25 20 53
5 Нэшвилл 46 22 24 50
6 Сент-Луис 47 23 24 49
7 Аризона 47 15 32 35
8 Чикаго 45 14 31 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 29 19 60
2 Сиэтл 46 27 19 59
3 Лос-Анджелес 49 26 23 58
4 Эдмонтон 48 27 21 57
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6 Ванкувер 46 18 28 39
7 Сан-Хосе 48 14 34 37
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Торонто – Айлендерс
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24.01 03:00
Рейнджерс – Флорида
 6 : 2
24.01 04:30
Даллас – Баффало
 2 : 3 ОТ
24.01 05:30
Калгари – Коламбус
 4 : 3 ОТ
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