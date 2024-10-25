«Каролина» переиграла «Калгари», Кочетков сделал голевую передачу

«Калгари» на своем льду проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 30 из 32 бросков по своим воротам. Также в концовке он отметился голевой передачей.

«Калгари» с 11 очками занимает 4-е место в Западной конференции. «Каролина» идет на 5-й строчке в Восточной конференции — 8 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Каролина» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Голы: Джарвис — 2 (бол., Ахо, Нечас), 12:29 — 0:1. Рословик — 3 (Бернс, Свечников), 20:41 — 0:2. Нечас — 3 (Гостисбеер, Котканиеми), 21:59 — 0:3. Бин — 1 (Зари, Баклунд), 33:01 — 1:3. Юбердо — 4 (Кирклэнд, Андерссон), 53:05 — 2:3. Робинсон — 1 (п.в., Кочетков), 58:43 — 2:4.

Вратари: Владарж (58:35 — 58:43) — Кочетков.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 31 (7+14+10) — 43 (14+18+11).

Наши: Кузьменко (19.08/1/-1), Мироманов (19.48/1/-1) — Орлов (19.47/1/0), Свечников (18.03/4/+1).

25 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16404 зрителя.