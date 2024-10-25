«Каролина» переиграла «Калгари», Кочетков сделал голевую передачу
«Калгари» на своем льду проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.
Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 30 из 32 бросков по своим воротам. Также в концовке он отметился голевой передачей.
«Калгари» с 11 очками занимает 4-е место в Западной конференции. «Каролина» идет на 5-й строчке в Восточной конференции — 8 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Каролина» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Голы: Джарвис — 2 (бол., Ахо, Нечас), 12:29 — 0:1. Рословик — 3 (Бернс, Свечников), 20:41 — 0:2. Нечас — 3 (Гостисбеер, Котканиеми), 21:59 — 0:3. Бин — 1 (Зари, Баклунд), 33:01 — 1:3. Юбердо — 4 (Кирклэнд, Андерссон), 53:05 — 2:3. Робинсон — 1 (п.в., Кочетков), 58:43 — 2:4.
Вратари: Владарж (58:35 — 58:43) — Кочетков.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 31 (7+14+10) — 43 (14+18+11).
Наши: Кузьменко (19.08/1/-1), Мироманов (19.48/1/-1) — Орлов (19.47/1/0), Свечников (18.03/4/+1).
25 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16404 зрителя.
|Столичный дивизион
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|Рейнджерс
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|11
|2
|Нью-Джерси
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|5
|5
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|Вашингтон
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|1
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|4
|Каролина
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|4
|2
|8
|5
|Питтсбург
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|3
|5
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|6
|Коламбус
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|3
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|Айлендерс
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|П
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|3
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|3
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|4
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|3
|5
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|7
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|2
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|7
|7
|0
|14
|2
|Миннесота
|7
|5
|2
|12
|3
|Даллас
|8
|6
|2
|12
|4
|Сент-Луис
|8
|5
|3
|10
|5
|Юта
|8
|4
|4
|9
|6
|Колорадо
|8
|4
|4
|8
|7
|Чикаго
|7
|2
|5
|5
|8
|Нэшвилл
|6
|1
|5
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|7
|5
|2
|11
|2
|Вегас
|7
|4
|3
|9
|3
|Сиэтл
|8
|4
|4
|9
|4
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|5
|Лос-Анджелес
|7
|3
|4
|8
|6
|Анахайм
|6
|3
|3
|7
|7
|Эдмонтон
|7
|2
|5
|5
|8
|Сан-Хосе
|7
|0
|7
|2
|25.10
|02:00
|
Рейнджерс – Флорида
|1 : 3
|25.10
|02:00
|
Торонто – Сент-Луис
|1 : 5
|25.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Миннесота
|2 : 4
|25.10
|02:00
|
Детройт – Нью-Джерси
|5 : 3
|25.10
|02:00
|
Бостон – Даллас
|2 : 5
|25.10
|04:00
|
Юта – Колорадо
|1 : 5
|25.10
|04:00
|
Калгари – Каролина
|2 : 4
|25.10
|05:00
|
Сиэтл – Виннипег
|3 : 4 ОТ
|25.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|- : -