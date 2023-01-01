«Калгари» и «Эдмонтон» проведут матч на открытом воздухе в октябре 2023 года

«Калгари» и «Эдмонтон» проведут матч под открытом небом в 2023 году. Встреча должна состояться 29 октября, сообщает пресс-служба НХЛ.

Матч запланирован на стадионе для игры в американский футбол клуба «Эдмонтон Эскимос». Арена вмещает более 60 тысяч болельщиков.

Встреча приурочена к 20-летнему юбилею первой игры регулярного сезона НХЛ на открытом воздухе.

2 января в рамках «Зимней классики» на открытом воздухе состоится матч между «Бостоном» и «Питтсбургом».