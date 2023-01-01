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Сегодня, 19:52

«Калгари» и «Эдмонтон» проведут матч на открытом воздухе в октябре 2023 года

Иван Шитик
Корреспондент
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«Калгари» и «Эдмонтон» проведут матч под открытом небом в 2023 году. Встреча должна состояться 29 октября, сообщает пресс-служба НХЛ.

Матч запланирован на стадионе для игры в американский футбол клуба «Эдмонтон Эскимос». Арена вмещает более 60 тысяч болельщиков.

Встреча приурочена к 20-летнему юбилею первой игры регулярного сезона НХЛ на открытом воздухе.

2 января в рамках «Зимней классики» на открытом воздухе состоится матч между «Бостоном» и «Питтсбургом».

ХК Калгари Флэймз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 36 24 12 54
2 Нью-Джерси 36 23 13 48
3 Вашингтон 39 21 18 47
4 Питтсбург 36 19 17 44
5 Айлендерс 37 21 16 44
6 Рейнджерс 37 19 18 44
7 Филадельфия 37 13 24 33
8 Коламбус 35 11 24 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 36 28 8 60
2 Торонто 37 23 14 52
3 Тампа-Бэй 35 23 12 47
4 Детройт 35 16 19 39
5 Баффало 34 18 16 38
6 Флорида 37 16 21 36
7 Оттава 36 16 20 35
8 Монреаль 37 15 22 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 38 23 15 52
2 Виннипег 37 23 14 47
3 Миннесота 36 21 15 44
4 Колорадо 35 19 16 41
5 Сент-Луис 37 17 20 37
6 Нэшвилл 35 15 20 36
7 Аризона 35 13 22 31
8 Чикаго 35 8 27 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 25 14 52
2 Лос-Анджелес 40 21 19 48
3 Калгари 38 18 20 43
4 Эдмонтон 38 20 18 42
5 Сиэтл 34 18 16 40
6 Ванкувер 36 16 20 35
7 Сан-Хосе 38 11 27 29
8 Анахайм 37 10 27 24
Результаты / календарь
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
1.01 00:00
Вашингтон – Монреаль
 9 : 2
1.01 00:00
Лос-Анджелес – Филадельфия
 2 : 4
1.01 01:00
Тампа-Бэй – Аризона
 5 : 3
1.01 02:00
Сент-Луис – Миннесота
 2 : 5
1.01 03:00
Детройт – Оттава
 4 : 2
1.01 03:00
Колорадо – Торонто
 2 : 6
1.01 04:00
Даллас – Сан-Хосе
 5 : 2
1.01 06:00
Калгари – Ванкувер
 3 : 2
1.01 06:00
Эдмонтон – Виннипег
 1 : 2
1.01 23:00
Нью-Джерси – Каролина
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 38 72
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 38 54
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 38 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

34 27
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 26
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 24 1.90
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 14 2.19
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