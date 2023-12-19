«Калгари» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

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«Флорида» на выезде проиграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

За «Пантерз» единственную шайбу забросил Сэм Райнхарт. У «Флэймз» отличились Мартин Поспишил, Микаэль Баклунд и Блэйк Коулмэн.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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