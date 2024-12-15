«Калгари» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» на своем льду обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

В составе «Флэймз» отличились Назем Кадри, Блейк Коулман и Микаэль Баклунд.

«Калгари» набрал 35 очков и занимает 9-е место в Западной конференции, «Флорида» с 38 очками идет 4-й на «Востоке».