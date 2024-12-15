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Сегодня, 10:32

«Калгари» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

Даниил Аршавский
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«Калгари» на своем льду обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

В составе «Флэймз» отличились Назем Кадри, Блейк Коулман и Микаэль Баклунд.

«Калгари» набрал 35 очков и занимает 9-е место в Западной конференции, «Флорида» с 38 очками идет 4-й на «Востоке».

Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Флорида Пантерз
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«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 29 21 8 44
2 Нью-Джерси 33 20 13 43
3 Каролина 29 18 11 37
4 Филадельфия 31 14 17 32
5 Рейнджерс 29 15 14 31
6 Айлендерс 31 12 19 31
7 Питтсбург 32 13 19 31
8 Коламбус 30 12 18 29
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 30 18 12 38
2 Флорида 31 18 13 38
3 Бостон 32 16 16 35
4 Тампа-Бэй 28 16 12 34
5 Оттава 30 15 15 32
6 Детройт 30 12 18 28
7 Баффало 30 11 19 26
8 Монреаль 30 11 19 25
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 32 22 10 45
2 Миннесота 30 20 10 44
3 Даллас 29 18 11 36
4 Колорадо 32 18 14 36
5 Юта 30 14 16 33
6 Сент-Луис 31 14 17 31
7 Нэшвилл 31 8 23 22
8 Чикаго 30 9 21 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 30 19 11 41
2 Лос-Анджелес 30 18 12 39
3 Эдмонтон 30 18 12 38
4 Ванкувер 29 15 14 35
5 Калгари 31 15 16 35
6 Сиэтл 32 15 17 32
7 Сан-Хосе 33 11 22 27
8 Анахайм 29 11 18 26
Результаты / календарь
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19.12
20.12
15.12 00:05
Эдмонтон – Вегас
 6 : 3
15.12 03:00
Вашингтон – Баффало
 4 : 2
15.12 03:00
Виннипег – Монреаль
 4 : 2
15.12 03:00
Детройт – Торонто
 4 : 2
15.12 03:00
Коламбус – Анахайм
 3 : 4 ОТ
15.12 03:00
Оттава – Питтсбург
 3 : 2 ОТ
15.12 04:00
Даллас – Сент-Луис
 2 : 1 ОТ
15.12 05:00
Колорадо – Нэшвилл
 5 : 2
15.12 06:00
Ванкувер – Бостон
 1 : 5
15.12 06:00
Сиэтл – Тампа-Бэй
 1 : 5
15.12 06:00
Калгари – Флорида
 3 : 0
15.12 06:00
Сан-Хосе – Юта
 3 : 4
15.12 23:00
Чикаго – Айлендерс
- : -
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