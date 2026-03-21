«Флорида» проиграла «Калгари», Тарасов сделал 32 сэйва

«Флорида» проиграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. Игра прошла на арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум» в Калгари.

Российский голкипер «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 32 из 36 бросков по своим воротам.

Голы у «Флэймз» забили Джоэл Фараби, Виктор Олофссон, Морган Фрост и Мэтт Коронато. Единственная заброшенная шайба гостей на счету Эй Джей Грира.

«Калгари» набрал 63 очка в 69 матчах и занимает 15-е место в Западной конференции. «Флорида» идет на 14-й строчке в Восточной конференции — 71 очко в 69 играх.