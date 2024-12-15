«Калгари» переиграл «Флориду»

«Калгари» одержал сухую победу над «Флоридой» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

У победителей голами отметились Назем Кадри, Блейк Коулман и Микаэль Баклунд.

«Калгари» с 35 очками в 31 матче занимает 9-е место в Западной конференции, «Флорида» набрала 38 очков за 31 встречу и идет 4-й на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Флорида» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Кадри — 11, 8:57 — 1:0. Коулмэн — 6 (Коронато, Баклунд), 39:05 — 2:0. Баклунд — 5 (Бол), 46:17 — 3:0.

Вратари: Вольф — Найт.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (5+9+13) — 32 (8+14+10).

Наши: — - Куликов (20.42/3/-2).

15 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome.