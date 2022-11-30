«Флорида» проиграла «Калгари». Бобровский пропустил 6 шайб

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«Калгари» на своем льду переиграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Флэймз» прервали неудачную серию из трех поражений.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 17 из 23 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Флорида» — 6:2 (3:0, 1:2, 2:0)

Голы: Дюбе — 4 (мен., Манджапане), 3:05 — 1:0. Юбердо — 4 (бол., Тоффоли, Андерссон), 9:21 — 2:0. Андерссон — 3 (Хэнифин, Дюбе), 12:03 — 3:0. Казинс — 3 (Форслинг, Экблад), 29:54 — 3:1. Ритчи — 5 (Уигар, Льюис), 35:29 — 4:1. Райнхарт — 7 (Лунделл, М. Стаал), 36:55 — 4:2. Тоффоли — 8 (Юбердо), 55:22 — 5:2. Манджапане — 4 (Дюбе, Хэнифин), 58:54 — 6:2.

Вратари: Владарж — Бобровский (56:55 — 58:11).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 23 (8+6+9) — 32 (10+11+11).

Наши: Задоров (15.54/0/0) — -.

30 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.