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Сегодня, 07:36

«Флорида» проиграла «Калгари». Бобровский пропустил 6 шайб

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Калгари» на своем льду переиграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Флэймз» прервали неудачную серию из трех поражений.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 17 из 23 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Флорида» — 6:2 (3:0, 1:2, 2:0)

Голы: Дюбе — 4 (мен., Манджапане), 3:05 — 1:0. Юбердо — 4 (бол., Тоффоли, Андерссон), 9:21 — 2:0. Андерссон — 3 (Хэнифин, Дюбе), 12:03 — 3:0. Казинс — 3 (Форслинг, Экблад), 29:54 — 3:1. Ритчи — 5 (Уигар, Льюис), 35:29 — 4:1. Райнхарт — 7 (Лунделл, М. Стаал), 36:55 — 4:2. Тоффоли — 8 (Юбердо), 55:22 — 5:2. Манджапане — 4 (Дюбе, Хэнифин), 58:54 — 6:2.

Вратари: Владарж — Бобровский (56:55 — 58:11).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 23 (8+6+9) — 32 (10+11+11).

Наши: Задоров (15.54/0/0) — -.

30 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 23 19 4 38
2 Айлендерс 24 15 9 30
3 Каролина 23 12 11 29
4 Питтсбург 23 11 12 26
5 Рейнджерс 23 10 13 24
6 Вашингтон 23 9 14 21
7 Филадельфия 23 8 15 21
8 Коламбус 21 7 14 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 22 19 3 38
2 Торонто 24 14 10 33
3 Тампа-Бэй 22 13 9 27
4 Детройт 21 11 10 26
5 Флорида 23 10 13 24
6 Монреаль 22 11 11 23
7 Баффало 22 9 13 19
8 Оттава 21 8 13 17
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 23 13 10 30
2 Виннипег 21 14 7 29
3 Колорадо 20 12 8 25
4 Миннесота 21 10 11 22
5 Нэшвилл 21 10 11 22
6 Сент-Луис 22 11 11 22
7 Аризона 20 7 13 17
8 Чикаго 21 6 15 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 24 17 7 35
2 Сиэтл 21 13 8 29
3 Лос-Анджелес 24 12 12 27
4 Эдмонтон 22 12 10 24
5 Калгари 22 10 12 23
6 Ванкувер 22 9 13 21
7 Сан-Хосе 25 8 17 20
8 Анахайм 23 6 17 14
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Бостон – Тампа-Бэй
 3 : 1
30.11 03:00
Монреаль – Сан-Хосе
 0 : 4
30.11 03:00
Питтсбург – Каролина
 2 : 3 ОТ
30.11 03:30
Филадельфия – Айлендерс
3 : 1
30.11 04:00
Виннипег – Колорадо
 5 : 0
30.11 04:00
Нэшвилл – Анахайм
 2 : 1 ОТ
30.11 05:00
Калгари – Флорида
 6 : 2
30.11 06:00
Ванкувер – Вашингтон
 - : -
30.11 06:30
Лос-Анджелес – Сиэтл
 - : -
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